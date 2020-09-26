爆相爆片丨CCTVB高層李寶安上駕駛改進課程 千萬年薪上堂好專心

被喻為CCTVB的無綫上月發出盈利警告，今年上半年純利由盈轉虧，虧損約2.93億元，而期內廣告收入減少近七成。無綫收入減少，惟有向一班藝員開刀，要續約藝人改簽一騷，繼劉江和范振鋒等藝人後，溫裕紅亦不甘被減一半人工而宣佈離巢。

一眾藝員慘被減人工，但對無綫集團行政總裁及董事局副主席的李寶安就似乎未構成任何影響，繼續逗過千萬年薪，而一向有司機接載出入的李寶安，原來偶爾會親自駕駛，昨日更被發現上駕駛改進課程，而根據運輸署規定，任何人干犯交通條例被定罪扣10分或以上，規定強制修習「駕駛改進課程」，未知李寶安是否因此上課。

讀者楊先生昨日透過《蘋果》的「爆相爆片」報料，指昨日李寶安到銅鑼灣上駕駛改進課程，雖然要上足8小時，但李寶安上堂時全程表現得相當專心，楊先生說：「上晝9點下午5點，都有幾個人認得佢，有個坐佢前面嘅男人仲畀卡片佢自我介紹添，李寶安都好有禮貌咁笑笑口接過卡片打招呼，見佢上堂都好專心好認真，有時又會戴住副眼鏡睇清楚咁。」

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