【娛樂專題】《末世綠洲》——無力地看無力的謝拉畢拿

真心的，估不到《末世綠洲》（Greenland）竟然好睇。好睇的原因是：謝拉畢拿（Gerard Butler）的無力感觸動了我。明日世界終結時，強如謝拉畢拿，一樣形同廢人，一樣充滿無力感。

撰文：月巴氏

近年睇慣睇熟的謝拉畢拿，總是一鋪蠻力，談不上有智慧，就算讓他穿上一身筆挺西裝保護美國總統，他的智慧也不會提升，但唔緊要，因為預備給他打殘的奸角，比他更冇智慧。冇智慧鬥更冇智慧，就是謝拉畢拿式動作片大前提，當你不想用腦睇齣戲時，係爽的。

極有限的大場面

然而當面對不是白宮淪陷而是隕石來襲，謝拉畢拿那鋪蠻力再強勁，依然無力。《末世綠洲》前設極度簡單：彗星碎片變成大量隕石，並將於一日內墜落全球各地，簡單講，全人類一鑊熟。身為結構工程師的謝拉畢拿（但他這個身份在戲裏沒有被善用），有幸被選中，入住位於格陵蘭的庇護站。

如果這齣戲在舊年上映，我只會當作是一齣販賣CG末日奇觀的popcorn movie，但當置身2020，首先，戲院場內不容許食住爆谷睇末日，而事實上，隕石襲地球的大場面也極有限，就算有，都整得有點渣，以致在兩粒鐘的片長裏，大部份時間都用來交代謝拉畢拿一家為了生存，怎樣千辛萬苦動用各種合法與未必合法的方法，遠赴格陵蘭。

由生活變成生存

生存，2020年全人類都不得不面對。一個來自武漢的肺炎，令我們由生活變成生存——生活可以講求質素，但生存，沒有甚麼質素不質素，不是生，就是死，再高尚的人也立即還原為生物；就算謝拉畢拿身為專業人士，住在優美寧靜中產社區，兼有閒情搞婚外情，但當面對生死困局，立即降格為徒具生物層次的人，會拒絕營救幾粒鐘前還言談甚歡的鄰居個女。那群鄰居，每一個都努力地為自己爭取到相對優越的生活條件，但統統沒有資格成為被選中的人，面對明日必定來臨的末日，他們唯一可以做的就是等死。

死是整定的，死之前想做一個怎麼樣的人？則取決於良知和自由意志。《末世綠洲》呈現了不同的人：有四出搶掠的人，有自私的人，有陰險有人，有絕望地尋覓生存可能的人，也有安靜地享受生命最後一天的人……走定唔走？人人選擇不同。

而謝拉畢拿一家人，別人眼中相對幸運的人，卻在臨上機，兒子被發現患有第一型糖尿病，立即被禁止上機。我的內心突然寒了一寒。原來在一個極端情況下，除了你的學識與職業（學識與職業代表文明程度）主宰你的生存權利，你的健康狀況，亦一樣——你既然被檢測出有病，你就再沒有資格跟其他身體健康的人，分享那難能可貴的生存機會。我想到我們的未來。

末日面前，沒有衝出太空炸爆隕石的平民英雄，更加沒有英明地帶領國民走出險境的政府及領導人——只有自救，無力地自救；無力的人，遍佈全球，是他也是你和我。而2020，未完待續。