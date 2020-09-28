竹內結子疑憂收入輕生 拍檔直播節目哭成淚人

日本著名女星竹內結子昨日傳來猝逝噩耗，終年40歲。據知竹內結子前晚與家人在東京澀谷區寓所內晚飯後，先獨自回二樓房間，於日本時間昨日凌晨2時，老公中林大樹返房發現妻子吊頸身亡，初步推斷她是死於自殺，遺下14歲兒子及8個月大的B仔。

有消息指，竹內結子因育兒感受壓力，似有產後抑鬱迹象，她接受今期《LEE》雜誌訪問，坦承兩度懷孕而暫停工作，因此感到不安，不過誕下細仔後，加上武漢肺炎疫情下，她自言多了時間陪伴家人，令她學懂珍惜人生，怎料訪問後不久卻驚傳自殺消息。日本傳媒指，當地自殺案從夏天開始有上升趨勢，8月就有1,849宗自殺案，專家分析在疫情擴散後，出現失業及倒閉等現象，引致自殺正成為當地的社會問題，自殺女性的比率比去年增加40%。

竹內結子的第二任老公是35歲男星中林大樹，雖然丈夫家族是開藥廠，但演藝事業卻一直有見起色，《日刊現代》指十位產婦便有一人患產後抑鬱，很多時均是在小孩一歲前有輕生念頭，而她在產後復工卻遇上疫情，目前只有一個廣告合約，令身為全家經濟來源的她擔心事業及收入，繼而產生不安。今日亦另有報道指，竹內可能是憂家庭及將來的事而一時想不開。

竹內結子前年為HBO主演的原創劇集《神探夏洛克小姐》跟男星小澤征悅合作，兩人在劇中飾演兄妹角色，小澤征悅於今日早上亮相節目，談到好拍檔離世即聲震震，又表示竹內結子總稱呼他為哥哥。至於《午餐女王》、《血色草莓夜》的男拍檔石黑賢，今晨在直播節目中提起竹內結子也哭成淚人。

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