台灣防疫有功︳金馬獎11月21日頒獎表揚 後日線上公佈入圍名單

香港電影金像獎今日宣佈，鑑於武漢肺炎疫情一直在變化，加上戲院曾兩度停業，原定今年上映的電影亦因此延期，故金像獎決定來屆頒獎禮將延期一年，至2022年才舉行。香港影壇盛事因疫情被迫延期，而與香港相隔個多小時機程的台灣，當地的年度影壇盛事金馬獎，今日就宣佈將於後日（30日）於線上公佈入圍名單，並於11月21日舉行頒獎典禮揭曉賽果。

港台兩地，以至全球今年都受疫情影響，當中有不少世界知名的大型電影頒獎禮，都要改期或轉為非實體進行，當中包括康城影展及下月將舉行的釜山電影節，就連明年舉行的奧斯卡及英國影藝學院電影獎（BAFTA）都紛紛要延期舉行。香港電影金像獎往年多在4月中舉行實體頒獎禮，但今年受疫情影響，最後改為5月在線上公佈得獎名單。

近年台灣影壇遭受大陸打壓，中國電影局去年不讓中國電影參加金馬，連香港電影也被間接威脅而紛紛放棄報名，繼而有不少香港和大陸電影人為「保飯碗」卻步，缺席金馬獎，另有國際品牌放棄贊助金馬獎，加上大陸的金雞百花獎亦選在金馬獎頒獎禮同日舉行，打壓加上撞期，令去年的金馬獎「雪上加霜」，但台灣方面毋懼打壓，如期舉行。

今年的情況，雖然有疫情陰霾，但台灣方面控制疫情有方，經數個月來的努力，已成功控制疫情，近月更已可舉行大型演唱會及可讓多人聚集的活動，包括前日舉行的金鐘獎等，故在武漢肺炎疫情仍未完全退去的環境下，台灣仍能如期舉行大型電影頒獎禮，算是罕有的例子。加上金雞百花獎已在前日舉行，不會再有「撞期」機會，故今年的金馬應該會較去年的情況好。

金馬獎早在上月公佈頒發終身成就獎給執導著名電影《悲情城市》的侯孝賢，以表彰侯導在電影美學上的卓越成就，以及他對於電影傳承的苦心竭力。

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