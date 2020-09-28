一代日劇花旦丨竹內結子傳帶子約會堺雅人 啜木村刺激靜香

日本女星竹內結子昨日傳來在家中自縊身亡消息，終年40歲。竹內結子的猝逝噩耗震驚亞洲，不少觀眾及圈中人也對她離世感到惋惜，而她在出道24年來，接拍過多齣經典日劇及電影，包括2004年夥拍木村拓哉的大熱劇《冰之驕子》，又跟SMAP其他成員拍檔，計有香取慎吾合演《沒有玫瑰的花店》、中居正主演劇集《白影》，亦跟草彅剛先後三度合作，還有SMAP師弟長瀨智也主演人氣劇《巨星夫婿》，竹內結子當時被指是尊尼事務所最喜愛採用的日劇花旦。

竹內結子上位後曾被封男拍檔殺手，除了木村拓哉、草彅剛外，她曾先後跟上川隆也、堤真一、堺雅人、大澤隆夫等男星傳過緋聞，當中更在代表作電影《藉著雨點說愛你》中撻着男主角中村獅童，之後於2005年奉子成婚，可惜結婚未滿三年便因男方偷食而離婚收場。

竹內結子2004年與木村拍《冰之驕子》時有親吻場面，由於兩人的投入演出，故傳出「木村嫂」工藤靜香大呷乾醋，直至三年前才於木村劇《A LIFE》中再次合作。此外，竹內結子10年前亦跟堺雅人合演2007年電影《宅配男與披頭四搖籃曲》，隔年再拍檔演電影《白色榮光2：染血將軍的凱旋》，一度盛傳兩人戲假情真，當時有指竹內帶兒子跟堺雅人約會，由於堺雅人對工作和感情均非常認真，又包容她的任性，因此獲得竹內青睞，但最後雙方感情仍是無疾而終，堺雅人之後情傾菅野美穗，並在2013年宣佈閃婚。

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