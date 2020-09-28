趙薇被嚇到︳爾冬陞上綜藝評小鮮肉演技 鬧喊女星

爾冬陞最近參加了大陸節目《演員請就位2》，節目會邀請50名在職的演員，接受重重關卡和演技挑戰，然後由擔任導師的爾冬陞、陳凱歌、趙薇和郭敬明及現場觀眾負責考核，最終選出最佳演員。在最新一集中，大陸的導師對演員評價都是很客氣，只有爾冬陞對大陸小鮮肉狠批得無地自容：「等你老了就沒有人看你了，你回去做男團也沒用！」

受爾冬陞狠批的22歲男團偶像陳宥維、丁程鑫和王楚然等年輕演員，臉皮比較薄的王楚然，更忍不住眼淚，直接哭出來。曾在《延禧攻略》演五阿哥的陳宥維，他在節目即場表演後，其他導師都是客氣地提點，輪到爾冬陞點評火力十足，毫不留情面，他先是長嘆一口氣，然後連番數落：「你連怎樣控制五官的基本技巧都沒有掌握，其他3位導演對你太過客氣，但我自己只感覺無語……」之後再評其他演員：「等你老了就沒有人看你了，你回去做男團也沒用……像你這種外型的演員，全中國有多少，你靠樣子是沒用的！」這些話一出，被批評的演員固然難受，就連同樣坐在導演席的郭敬明和趙薇都被嚇到。

事後爾冬陞解釋為何要這樣狠批演員：「因為演員很年輕，必須有人很嚴厲地對他們說才可以。」而網民都認為現在的年輕演員都被寵壞，需要有人教訓一下，所以幾乎一面倒支持爾冬陞對演員要求嚴格。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！