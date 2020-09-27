【add名人時尚】MFW初思考

2021春夏時裝周在疫情下，紐約與倫敦都變成以線上發佈為主，緊接上場的米蘭時裝周（MFW），Prada線上發佈與Raf Simons首次合作的系列，令人引頸以待；Fendi帶來了實體騷，展示Fendi首次舉行的男女裝混合騷，賓客在有限人數情況下，保持着「安全距離」欣賞新裝；同樣是實體騷的Max Mara，則為現代女性投下新的美學。

Prada新制服基本

米蘭時裝周最令人期待的一場騷！2021春夏是Miuccia Prada與Raf Simons共同設計的第一個系列，兩個大腦合成怎樣的天空世界？一開場就得出答案：Technology & Humanity。一片黃色布幕和地毯中佈滿大小、捕捉遠近鏡頭角度的攝影機，模特兒穿梭其中行騷，大頭近鏡如同直視在鏡頭另一方睇騷的人，現場感大大提升。今次屬於Raf Simons第一個Prada show，每位女模也是第一次行騷，大家共同組成這個very first的時裝體驗。

打頭陣的statement look，招牌三角logo上衣配黑褲，模特兒以手抓住黑色披肩，公告近似制服風的基本面貌。線條一律簡潔精煉，如針織長袖上衣、絲緞無袖直身裙、直腳褲、傘裙及尖頭鞋等，探索精簡和無限變化的可能性。靜態美之後，另一組充滿流動感，其中外配功能性pocket belt等，既是實用也具修飾意味。完騷後，兩位主帥一齊面對面解答各方提問，重伸闡釋創作原理是簡單精煉外形，就是希望令人很舒服，可以思考，可以活動。

Fendi我家的故事

今個系列是Fendi首次舉行男女裝混合騷，也是Silvia Venturini Fendi個人主理的最後一個女裝系列。Silvia Venturini在禁足期間，將在羅馬家中窗前，或花園裏所看到的景象變成印花，於透明與質感交錯的服飾上印下新季的主題圖案。藉着將光影與鏡像的投射，描寫與家人的親密關係，因此這次時裝騷也邀請了家庭成員擔任模特兒，以表達Fendi家族故事一脈相承。

男女裝系列同樣探索品牌的傳統工藝，透視裙上的通花刺繡及鏤空花卉，在層層光影間隱約透現肌膚，還有以刺繡提升舒適的家居服，壓軸登場的模特兒就披着「棉被」登場。配飾Baguette和Peekaboo手袋，配上鏤空刺繡棉布或飾以絎縫FF標誌設計，還有PVC籃子、野餐籃子和帆布旅行袋等，都為實用的日常袋款注入時尚玩味。

Max Mara千變復古風

Max Mara從疫下封城中誕生的新系列，受文藝復興時期和品牌女性藝術獎得主Corin Sworn的即興喜劇《Silent Sticks》影響，設計團隊將兩者的美學融合，揭開現代女性新章。

系列由輪廓闊鬆的卡其色西裝開場，直接帶出袖子的重點細節。袖子採用開衩設計，時而由手肘部份，甚至由肩部開始分衩，長袖款式大玩拼貼藝術，印上取材自曼托瓦公爵宮的鍍金紋飾，長長的斜袖、拉長的袖口，千變萬化。無論是圓領或一字領口，均飾上繁美皺褶，旨在勾勒出16世紀肖像畫中的復古風情。