Hollywood Weapons第3季荷里活癲佬繼續玩命 實測傘兵空中開槍有幾難 | 果燃上架

大家睇完《荷里活武器堅定流 Hollywood Weapons》首四集，見到癲佬主持Terry Schappert軍火佬上身玩命測試，當然覺得意猶未盡。之後四集Terry更加癲喪，更化身成二戰傘兵被吊空中親身感受D-Day的艱險，以證明二戰軍人並非我們在電影中見到的有講有笑從容自若，實情是危機四伏九死一生……

第5集：《The Shadow》

早在超級英雄電影還未興起的年代，94年便有一套《The Shadow》，由艾力寶雲扮演陰沉主角The Shadow，電影其中一幕，The Shadow要拯救一位被水泥封了雙腳的男人，只見他手執雙槍，向水泥方向射去，連環兩發便將水泥射爆，問題係究竟會對男人造成傷害？Terry找了假人作測試，發現原來水泥真的可以射爆，至於假人雙腳就……

第6集：《Bangkok Dangerous》

彭發彭順兄弟執導的《無聲火2.0》，08年在美國上畫時係威係勢，可惜後勁不繼，全因本身故事和拍攝手法也遭人詬病。其中有幕尼古拉斯基治（Nicolas Cage）與敵人在三排大水樽前駁火，畫面震憾。Terry決定測試三排水樽能否有效擋子彈，大家不妨猜猜結果如何。如果水樽能夠檔，那銀紙又可以嗎？

第7集：《Band of Brothers》

我們觀看荷李活影視作品，總會覺得傘兵好易做，現實是他們要面對惡劣天氣、陰暗視野、通訊失靈等問題，在空中又隨時被敵軍攻擊，可謂相當兇險。今集Terry會被吊在半空，模擬傘兵着陸，他要在空中持機槍擊射陸上的敵軍，到底有幾難？自己睇。

第8集：《Saving Private Ryan》

史提芬史匹堡執導的經典戰爭電影《雷霆救兵》，相信大家都看過無數次，其中狙擊手對戰一幕肯定記得，在地面的二等兵Jackson，向塔頂的德軍狙擊手headshot，以一己之力保全家。但用上二戰裝備，向離地50呎的塔頂做一個精準的射擊，到底又幾難？現今的科技又能否做到？

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