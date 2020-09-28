田蕊妮42歲生日 杜汶澤一招感動老婆 撫平喪貓之痛

田蕊妮今天42歲生日，其丈夫杜汶澤為喪貓後心情低落的阿田送上最合心意的禮物，令她非常感動，田蕊妮在IG表示：「日前杜先生話佢已經諗到送咩生日禮物比我，我好認真咁叫佢千祈唔嘥錢買嘢比我，我真係無嘢需要！我亦唔會因為收到貴重禮物而覺得開心！到了12點佢神神秘秘話有禮物送比我，我正想破口大罵之際，佢攞咗一張收據出嚟！原來佢以我和Momo的名義捐錢到一個佛學的慈善團體，令我十分感動！這正正是我最想要的，也是我收過最最最鍾意的生日禮物！」蕊妮7歲的愛貓Momo去年發現患上先天性心臟病，並於本月離世，令阿田十分傷痛，杜汶澤就以阿田及Momo的名義捐錢佛學團體，以慰藉太太的喪貓之痛，非常細心。

而杜汶澤為了準備個多月後舉行的talk騷，將要閉關做準備及鍛鍊，他在facebook貼出健身相晒腹肌，阿澤日前亦預先聯同親好為太太慶祝，杜汶澤日前在facebook表示：「阿太下個禮拜生日，我煮埋今日呢餐十五人大鑊飯之後，就會暫時退出廚房，專心為talk show做準備，你知啦，正所謂就算你唔食，試味都會肥，去買餸不如背下稿仲好。」

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