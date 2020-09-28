Netflix推《返校》劇集版 永遠銘記白色恐怖

台灣恐怖解謎遊戲《返校 Detention》以台灣白色恐怖時期為背景，結合戒嚴時期的政治情境與民間宗教信仰元素，描繪出不可言說的政治壓迫時代，在2017年推出時曾火速風靡全球，2019年的真人版電影全台票房大賣 2.6 億、香港票房亦破千萬，更在台灣金馬獎連獲５獎。

全球首屈一指的串流娛樂平台 Netflix 本日宣佈，將與台灣公共電視共同推出華語原創驚悚影集《返校》，於 12 月 5 日起全球首播。全新《返校》影集的故事從 90 年代的翠華中學說起，逐步揭開長達 30 年的歷史傷疤。

《返校》影集由曾製作《血觀音》、《紅衣小女孩 2》的製作人林仕肯領軍，他說：「《返校》講述的是一個威權壓迫的時代故事，這樣的故事透過 Netflix 網絡深度地全球佈局，展現台灣獨特的歷史，在這個數位民主逐步建構的時代，顯得特別有意義。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！