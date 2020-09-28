袁彌明40歲生日直認不惑 自嘲十年前做過不少蠢事

袁彌明今日40歲生日，有事業有家庭的她非常知足，壽星女進入「39+1」的人生另一階段，今日在facebook寫下生日感言：「四十不惑係真。慶幸我遲婚和事業沒有過早起飛，否則未必懂得凌駕自己。睇番三十幾歲，以為自己成熟，實情做過不少蠢事。」根據資料顯示，袁彌明在2014年才嫁曾任網台「香港人網」及「謎米香港」的行政總裁林雨陽，兩人婚後決定不考慮生B，近日養了哥基狗女Scottie，視牠為獨生女痛愛。林雨陽今日也在社交網分享了老婆的一張晒背「影後」相片，估計是老公視角。袁彌明近日也在IG分享私相簿，今日還貼出一張學生舊相，她都算由細靚到大。

袁彌明雖在單親家庭長大，但商人父親袁弓夷栽培她到美國升學，她學成返港後毅然參選港姐，最終只入五強，兼得「旅遊大使獎」，袁彌明憑着踏腳石簽約大台，其後發覺娛圈不適合自己，與胞姊一齊開網店賣美容產品，有生意頭腦的她越做越大，旗下百貨店甚至上巿。袁彌明也試過從政，支持民主自由，她胞兄雖娶了藍絲老婆容海恩，家中藍黃共存，袁彌明在過去的社會運動，她都有跟老公林雨陽及爸爸袁弓夷出來發聲和表達訴求。

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