陳山聰兒子收《一代宗師》書法家百日賀禮 闡釋霸氣名字

陳山聰於今年7月1日榮升父親，與他結婚1年的何麗萍（Apple）為他誔下兒子，山聰上月公佈兒子名字陳霆軒（Jaco），Jaco快將出世百日，山聰今日在IG中貼出抱住Jaco的短片，而他們身旁擺放兒子「霆軒」名字的書法墨寶，是其友人書法家華戈師傅贈送祝賀Jaco的百日禮物。

華戈師傅甚有來頭，是香港著名書法家，曾為不少電影、學院、國際品牌及霓虹燈牌提字，華戈曾經為《跛豪》、《倩女幽魂》等經典電影戲名提字，他更是周星馳、王家衛電影的御用書法家，曾經為《逃學威龍》、《食神》、《西遊記》、《一代宗師》、《2046》及《花樣年華》等宣傳海報提字，拍攝《一代宗師》的古裝街內所有提字亦是由華戈一手包辦。

山聰在IG貼文中寫着：「Daddy 希望你健康快樂成長。」並解釋兒子的「霆軒」名字，解作雷霆萬鈞，氣宇軒昂，霸氣十足，甚有男子氣概味道。山聰同時為愛兒Jaco開了一個IG帳號，稱呼Jaco為「陳山窿2.0」，當中分享了很多Jaco的成長影片及照片，包括由出世當天到在的紀錄，可見山聰夫婦二人非常重視兒子每一天的成長點滴。

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