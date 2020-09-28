Gary退出《RM》四年 官方頻道突公開回顧影片引熱議

韓國人氣綜藝節目《Running Man》（RM）的前成員Gary，於2016年宣佈離開節目，令不少fans大呼不捨，不過《RM》的官方YouTube頻道上周五突然公開一段Gary的回顧影片，引起網民及fans熱議。

該影片以「好想念你」為題，內容則是2016年11月Gary退出節目前播出的紀念合輯，長達12分鐘的影片記錄了他在節目6年來的點滴，影片的簡介位置亦寫了「想要擁有的男人，永遠的星期一男友，好想念你姜Gary」的字句，令fans感動不已。對於《RM》突然公開Gary影片的舉動，fans紛紛激動留言表示：「Gary是要回歸了嗎？」、「是預告Gary當嘉賓嗎？」、「一直很想念他。」等，而影片短短公開數日就累積66萬點擊率，留言亦超過3,500個，力證Gary在節目的高人氣。

另外，同是《RM》一員的金鐘國，近日有份亮相綜藝節目《我家的熊孩子》，他在昨日播出的節目中，邀得HaHa、池錫辰、梁世燦到家中作客，HaHa等人表示要用金鐘國的腹肌當洗衫板，更即場在鏡頭前用金鐘國的腹肌洗衫，畫面令觀眾引起不滿，認為《RM》成員私下就算感情要好，亦不該播出這樣的畫面，認為節目組未有尊重金鐘國，應向金鐘國道歉，不過目前節目組尚未有回應。

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