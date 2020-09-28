42歲河智苑否認「不婚主義者」 拍新戲憶亡父

韓劇《奇皇后》42歲女星河智苑，出道多年對感情事一向低調，今日她接受韓媒訪問時，就提到對婚姻的想法。

河智苑孖成東日主演的電影《擔保》將於明日上映，新片講述冷血無情的高利貸業者斗錫（成東日飾）以及後輩宗裴（金希沅飾），在某次討債過程中，對方將9歲的小女孩勝怡作為擔保抵押，於是小女孩就在斗錫及宗裴的呵護下長大，並培養出父女般的感情，而河智苑就演長大成人的勝怡。河智苑坦言：「看電影的時候一直很感動，不是血緣關係的人像家人一樣團結，感受到比任何愛情都要大的愛。」河智苑表示：「看電影時，想起了2016年去世的爸爸，雖然不在身邊，但我相信他總是在身邊守護着我。」

戲中有河智苑的婚禮場面，河智苑透露該場面拍得很有趣，亦很有意思，而42歲的她被問到有關結婚的想法時，她就坦言：「我沒有去想，但也不是不婚主義者。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！