孫藝珍開見面會緋聞男友玄彬無影 「北韓F4」楊慶元驚喜現身送手寫信

韓國女神孫藝珍今年憑劇集《愛的迫降》人氣再度上升，劇集亦於亞洲掀起熱潮，昨日孫藝珍就舉行網上見面會，透過直播的方式跟日本fans互動。

由於武漢肺炎的關係，網上見面會是於首爾的直播室舉行，而早前大會方面表示會有嘉賓現身，網民都好奇會否是孫藝珍的緋聞男友、《愛的迫降》拍檔玄彬，不過玄彬昨日就未有出席，反而是玄彬於劇中的下屬、「北韓F4」之一的楊慶元現身。孫藝珍跟楊慶元於劇中不時鬥嘴，有不少互動，而楊慶元昨日現身時就為孫藝珍送上手寫信，又唱歌冧孫藝珍，令女神非常驚喜。日本殿堂級諧星笑福亭鶴瓶就以電話通話的形式出席是次見面會。

孫藝珍於會上回顧拍攝《愛的迫降》的過程，表示：「很難演繹既搞笑又悲傷的故事，這是一次艱難的挑戰。」另外，孫藝珍又於見面會上介紹私下愛用的物品，另外她又透露，拍畢劇集後一直宅在家中煲劇，有好好地休息。

而玄彬拍畢劇集後就忙於拍電影及拍廣告，今日其代言品牌就公開玄彬的新型仔相。

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