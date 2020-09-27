亨利卡維開口表示想演007 與湯哈迪爭角色

占士邦電影《007：生死有時》（No Time to Die）暫定於11月上映，這部將會是丹尼爾基格（Daniel Craig）主演的最後一部邦片。上星期就有報道指，43歲荷李活男星湯哈迪（Tom Hardy）將接替丹尼爾成為下一任007，並傳出已經簽約。不過消息一日未確實，一日都仲有得爭，近日「超人」亨利卡維（Henry Cavill）就打「開口牌」，表示想做007！

近日亨利卡維接受雜誌專訪，被問到會否想成為下一任007？他就表示：「如果Barbara（電影監製Barbara Broccoli）與Mike（電影監製Michael G. Wilson）有興趣，我絕對會捉緊機會。現階段一切都不確定，我們看看會發生甚麼事吧，但是的，我很想演占士邦，這將會非常、非常興奮。」亨利卡維近年憑超人一角彈起，於Netflix劇《獵魔士》（The Witcher）擔正又大受歡迎，不過依現時走勢，由他演007的機會就不大。

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