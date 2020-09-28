日本自殺成風丨上戶彩籲珍惜生命搞喊觀眾 《半澤2》改寫收視紀錄

TBS神級日劇《半澤直樹2》的大結局已在昨晚播出，收視率在關東地區錄得32.7%，比上集的24.6%勁升達8.1%，雖不及2013年播出第一季結局時的42.2%，但卻改寫令和日劇的收視冠軍紀錄，當中「半澤」堺雅人與「大和田」香川照之於晚上10時02分的一場對手戲，瞬間飆升至35.8%。關西方面，最後一集平均收34.7%，一度升至38%收視。

在劇中扮演半澤愛妻阿花的上戶彩，今次再度發功，於結局撐老公之餘亦感動觀眾；阿花向到訪的白井大臣送上一朵紫色結梗，花語象徵「誠實」，之後當她得知丈夫面對難關，抱着老公安慰說：「雖然我不清楚發生甚麼事，不用那麼拼命也沒關係了」、「就算工作沒了，活着的話總會有辦法的，只要活着呢」，該幕令日劇迷大嘆感動，事關日本演藝界在這兩個月來經歷了三浦春馬和昨日身亡的竹內結子等共四位藝人相繼自殺，令阿花的對白搞喊大批觀眾，更指被她的一番說話拯救了人生，網民紛紛封阿花為理想老婆。

另一方面，49歲女星藤原紀香都唔執輸化身賢妻，她昨晚亦有在電視機旁邊睇《半澤2》的大結局，一於撐老公片岡愛之助，紀香更留言指阿花的對白衝擊其心坎，認為正義必勝，大讚每位演員都十分有型。

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