藝人撐利君雅丨王宗堯憂港台守唔到幾耐 黃秋生：歧視巴基斯坦人

34歲的巴基斯坦裔港台電視《視點31》主持利君雅，是土生土長的香港人，說得一口流利廣東話，利君雅在港台的3年試用期內的多次評核都沒有問題，不過因受到藍絲投訴，港台近日罕有地把她的試用期延長120日，又重啟去年針對利君雅投訴調查，港台節目製作人員工會指調查欠缺理據，質疑事件屬政治打壓，今早顧委會前靜默抗議。

影帝黃秋生在Twitter暢所欲言，就利君雅事件不平則鳴：「利君雅事件我都話係歧視巴基斯坦人㗎啦，果然人身攻擊嘅侮辱言論開始出嚟嘞，充斥住對種族，性別嘅歧視。」網民力撐：「講到種族歧視，我相信大陸認第二都冇人敢認第一。」也有網民好支持敢為港人發聲的利君雅，還大讚：「利君雅講真話，是真香港人，才會被港共正苦歧視及打壓。」更指她是「最香港人的香港人」。秋生還揶揄：「係咪凡是投訴，不分合理與否都要調查㗎？我可唔可以投訴六合彩冇開我買嗰個號碼呀？」

其實近日警方修訂《警察通例》中「傳媒代表」的定義，僅承認已登記政府新聞處新聞發佈系統（GNMIS）的機構，香港網絡新聞工作者聯盟日前批評警方「帶頭製造不公平」，指出將媒體分成不同階級，有違公平原則。秋生日前也談論此事說：「其實做記者真係應該要警察批准㗎，唔係人人亂咁寫，亂咁影，好危險㗎嘛。做警察就要演藝人協會批准嘞，唔係扮得唔似。似賊人就唔好啦。至於醫生呢，就要市政局批牌……」

除秋生撐利君雅，王宗堯今日接受《蘋果》訪問時也帶擔憂：「港台感覺守唔到幾耐...如果局長退落嚟之後... 也許會空降派好多新嘅人落嚟...到時就好似now咁換晒啲李慧琼啊李梓敬啊黑超哥嗰啲入去㗎喇...都幾悲哀!」而阮民安則說：「我認為利君雅係本港最出色嘅記者之一！利君雅呢啲超晒班嘅記者，港台可以得到佢嘅加盟，係佢哋榮幸，竟然到而家仲係試用期，仲話要延長？嗰啲連英文都講唔到嘅廢人，就走去空降做副局長。簡直荒謬！一句講晒，我撐利君雅！」

利君雅早年在香港浸會大學傳理學院社會科學系主修廣播新聞，畢業後曾在now新聞台和無綫新聞部做記者，2017年10月轉到港台做助理節目主任，2018年起兼任港台電視《視點31》主持者。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！