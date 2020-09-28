堺雅人拍罷《半澤直樹2》專心湊B 老婆菅野美穗接力復出

由堺雅人擔正的日本神劇《半澤直樹2》，昨晚播出大結局，收視率在關東區錄得32.7%，比上集升達8.1%，改寫令和的收視新紀錄，成為冠軍日劇，而上戶彩的動人演出，更撫慰一眾飽受自殺潮打擊的日本國民心。

日本演藝界近兩個月來經歷了四位知名藝人相繼輕生，除了三浦春馬、蘆名星和藤木孝外，大結局當日更驚傳竹內結子自殺身亡，她生前曾是主角堺雅人的緋聞女友，故此上戶彩的劇中對白：「就算工作沒了，活着的話總會有辦法的，只要活着呢」，令到廣大觀眾瞬間淚崩。

堺雅人與愛妻菅野美穗育有兩個小朋友，當他拍罷《半澤2》之後，將會暫時停止接Job，改做住家男人代老婆湊一對仔女，雜誌《女性自身》就公開堺雅人月前推住BB車湊歲半大囡囡的場面。消息指，43歲菅野美穗支持完老公拍劇後，自己將會回歸日劇界，拍攝相隔4年的連續劇，該劇暫定叫《我家女兒無法談戀愛》，安排明年1月開播，由北川悅吏子任編劇，陣容還有濱邊美波、豐川悅司及澤村一樹。

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