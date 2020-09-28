岑珈其三十而立即結婚 認定圈外女友︰想佢成為我嘅另一半

踏入30歲對一眾男士來說，仍是未玩夠的階段，更遑論結婚，但凡事總有例外。三十而立的岑珈其，很清楚自己的目標及想要甚麼，上月他在社交網公佈，跟拍拖5年的圈外女友求婚成功，即將踏入人生新一頁，岑珈其說：「我想穩定，想佢成為我嘅另一半。」

早前岑珈其在佐敦接受《蘋果》專訪，暢談他的求婚經過：「諗過30歲求婚，準備咗1年，本來想去旅行求婚浪漫啲，但因為疫情冇得去，又唔敢搵朋友參與，只係簡簡單單喺屋企求。」跟女友拍拖5年，兩年前雙方已談婚論嫁，但女友沒料到求婚來臨一刻會是這樣，珈其說︰「女友嘅反應好開心，預料唔到係呢一日。」當時家中只有他們兩人，他笑指如果當日媽媽在場，他肯定會好尷尬。

珈其是家中的孻仔，雖然有兩位哥哥和兩位姐姐，但自從岑爸爸離世後，他覺得自己要肩負照顧媽媽的責任，故一直跟媽媽同住，現在女友更搬進來，過着同居生活，難得的是婆媳關係特別好，他說︰「佢哋相處好好，婆媳關係又好，我想組織家庭照顧阿媽同女友，佢又好照顧我阿媽，係我心目中想要嘅家庭生活，最好係省卻咗婆媳問題。」

30歲可說是男人的黃金期，何況會早婚？岑珈其坦言︰「我以前細個都貪玩，出街去識女仔，由我真正決定去做演員，想專注去演戲，我情願揀定一個女朋友，佢又咁好時，我就想穩定落嚟，想佢成為我嘅另一半，咁我可以安心去發展我嘅演戲夢想。」至於婚期，他表示今年或明年，儀式方面打算一切從簡，只想未婚妻開心和幸福便足夠。

結婚的前提，岑珈其很清晰自己的夢想，雖然外表不算高大靚仔，連家人都說他不要發明星夢，猶幸他從16歲立志要當演員，堅持至今。中學時，因機緣巧合下，認識到麥曦茵導演，從此改寫他的人生：「阿曦絕對係我伯樂同恩師，嗰年社工介紹下，話有位導演想知時下年青人嘅想法，我見到阿曦就一輪嘴咁講，仲話佢知我好想演戲做演員，就算做茄喱啡都得。」

16歲就首次參與電影《烈日當空》的演出，連首映時都未夠秤入場睇戲，回想當日家人反對他做演員，尤其是他的姐姐，他說︰「我家姐都幾靚，嗰時好興喺街有星探搵人，我家姐都俾人呃過，影完啲造型相，要你畀返啲化妝整頭錢。所以我家姐就笑我，你咁樣衰，唔好發明星夢啦。」可幸他有一位支持他追夢的媽媽。

從前的叛逆小子，難得對做演員堅持到底，他說︰「我以前讀書時好曳，成日見家長，曳到好過份，我阿媽成日都擔驚受怕。嗰次拍《烈日當空》，事前要去接受演戲訓練，阿媽見我好畀心機，好認真又有改變，只有阿媽支持我。」18歲首次執導拍紀錄片《活在當下》，更獲第14屆ifva青少年組金獎。

不過決志做演員的岑珈其，過程卻並不順利。他曾有5年時間邊打散工邊演戲，那時他的大哥任職地產，見弟弟岑珈其斷斷續續打不同的散工，索性叫他入行做地產。回想做「地產仔」的日子，他坦言︰「我好唔贊成買樓，啲人話唔買就有升冇跌，咁就變成惡性循環，人生流流長變成樓奴。樓係要嚟住嘅地方，以前年代樓價點會咁誇張，每個人有瓦遮頭就開心，住邊都冇所謂，今時今日嘅香港樓價，係好唔健康，所以我唔贊成買樓。」

而珈其貪工作時間有彈性，跟哥哥約法三章，只要他開到單能達標，當有戲演時便可以請假。有次珈其接到朋友求助，要做一個女仔的替身，他便向哥哥請假，卻演變成兄弟拗撬：「阿哥幫我去見我約好嘅客，拍完戲打電話畀阿哥，佢就講粗口鬧我，話我唔好發明星夢，話我冇責任心，我真係喊咗出嚟。」

珈其表示從來未見過大哥發脾氣，幸好有二哥做和事佬，他說︰「當時我真係驚，二哥出馬約大哥，三兄弟食飯傾，我喺大哥面前，表達我好熱愛做演員。」兄弟之間更加沒有隔夜仇。珈其自言從小就喜歡在哥哥姐姐面前發揮其表演慾，他好清楚知道，演員這職業才可以讓他在過程中演不同的行業，令他樂在其中，自此漸漸獲家人的諒解及支持，直到現在。

撰文︰羅婉玲

攝影︰仇志德

攝錄︰馮嘉銘

場地︰Mamaday Studio

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