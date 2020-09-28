霆鋒喺邊？︳王菲偕男友人唱K心情靚 網民揭和音男原為Fans

天后王菲本月初為網上購物平台的唱K環節擔任嘉賓，唱出林憶蓮的《下雨天》及劉昊霖的《Landing Guy》等合共4首歌，雖然演出時間共有約半小時，但都已經令很多fans和網民「止渴」。今日在網上流出王菲與友人唱K的片段，並指王菲又再唱《Landing Guy》，而且K房畫面播放的，正是她月初做網購平台嘉賓的演唱片段。

王菲的打扮十分樸素，黑色短袖T恤襯牛仔褲，有網民發現坐在王菲身旁的，並非男友謝霆鋒，反而是2名為她和音的男友人，王菲心情明顯不俗，邊唱邊擺動身體，十分投入，更一度挨靠近男友人的肩。對照下發現，該2男亦在本月初陪王菲在購物平台演唱，同樣擔任和音。有人指該2男原本是王菲的fans，後來變成了王菲的和音。

王菲心情靚爆唱K，她的前夫李亞鵬昨日49歲生日，獲「前世情人」、其寶貝女李嫣在網上祝爹哋生日快樂，相信甜在心頭，但李亞鵬的女友Susie Wu則未有表示，有網民發現Susie這兩天都在社交網宣傳自己的演出，但就未對壽星男友有任何公開的表示，有人問Susie是否已與李亞鵬分手，及問她有無為李亞鵬慶祝生日，Susie一概不作回覆。及後有人更發現李亞鵬與Susie之間，已經超過一年沒有任何互動或公開合體現身；另一邊廂，Susie被發現與另一男子在網上的互動頻繁，公開照片的背景又差不多，懷疑Susie已另結新歡，李亞鵬又回復單身。

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