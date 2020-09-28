add名人時尚 | 米蘭時裝周：Versace海底新世界

當下的環境，令大家都響往擁有一個屬於自己的烏托邦。設計師Donatella Versace透過Versace 2021春夏系列，帶大家走進海底世界，一個幻想中的沉沒城市Versacepolis，透過水帶來治癒，與此同時也環繞了可持續性與環保的主題。

這次配合主題特別打造出一道以海底為主題的天橋，鋪滿了沙子、破碎柱子、雕像和海浪陰影。新季從人們與自然和諧相處的理念中汲取靈感，海洋主題貫穿了整個系列。

色彩是本季最大重點，搶眼悅目的印花，結合刺繡、亮片元素，系列展現出強烈的品牌DNA，洋溢著快樂、活力樂觀的腔調。系列包括上班造型以至沙灘衣著，開場是經典的西裝外套搭配熱褲，緊隨登場有各類不同的造型，滑浪風格的防曬衣、泳裝、荷葉邊下擺的褶皺連身裙等，充滿性感魅力，也有着一種度假氣息。而早在1992年春夏系列出現過的標誌性的Tre’sor de la Mer 海洋生物印花，今季回歸，並配搭色彩斑斕的服裝作重新演繹。Versace 2021春夏系列從顛覆，打破陳舊的設計，締造創造新世界的願望。

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