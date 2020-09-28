周柏豪追月夜慈善音樂會 向建築工人致敬

武漢肺炎今年八月爆發地三波，其中更有地盤工地爆發集體感染，隨着近日第三波疫情逐步緩和，建造業零碳天地（零碳天地）將於10月2日（星期五）追月夜，聯同周柏豪舉辦抗疫籌款音樂會《抗疫關愛行動 —周柏豪你的後援音樂會》，以為不幸染病及受影響的工人提供支援，而屆時《蘋果》的FB專頁及「果燃台」亦會同步直播，跟讀者邊追月邊做行善。

繼早前舉辦的《抗疫關愛行動 — 梁詠琪「打打氣」音樂會》後， 零碳天地為支持「建造業抗疫關愛行動」的籌款活動，決定舉行第二場低碳音樂會《抗疫關愛行動 —周柏豪你的後援音樂會》，屆時將由森美擔任司儀，而是次音樂會更會透過30個不同媒體，於本地及海外播出。對於答應演出這場慈善音樂會，周柏豪坦言是希望能讓更多人關注建造業界的工友，他說：「受疫情影響，某些行業還可在家工作，但建造業工友們為了繼續令社會正常運作，無論風吹雨打仍堅守崗位，我好希望藉今次音樂會向你們講聲感謝和致敬。」是次音樂會所得善款將，用作支持建造業抗疫關愛行動，向不幸染病的註冊建造業工人，提供經濟援助及防疫物資。

《抗疫關愛行動 —周柏豪你的後援音樂會》

日期：１０月2日（星期五）

時間：晚上８時正

歌手：周柏豪

主持：森美

串流播放頻道：蘋果動新聞YouTube Channel、《蘋果》FB「娛果」、果燃台

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