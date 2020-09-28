賈曉晨自爆有嚴重抑鬱 大肚令荷爾蒙變化出現情緒失控

賈曉晨（JJ）於上周日（20日）踏入38歲，在微博宣佈懷有第二胎喜訊，肚大如籮的她，今日貼了一張大半身的靚相，留言為自己打氣：「作為一個有嚴重抑鬱史的人，身體的疼痛可以忍受，最怕的就是不斷變化的荷爾蒙！戰勝它要付出太多的努力！加油！女性。」網民都叫她加油。

JJ與「力王」樊少皇於2016年結婚，翌年11月誕下愛女「小飯兜」。二人的感情路可謂一波多折，JJ曾被指是第三者而患上抑鬱症，及後又因懷孕容易引起情緒病。JJ在今年初曾透露自己戒食抗抑鬱藥後的反應，「我的腦袋像是一直重複在離地感」。

昨日JJ在微博貼囡囡的傷手相，留言：「玩的太瘋了，手扭了一下下，還好沒事，不過把你爸爸嚇的睡不着覺、吃不下飯、不去醫院不罷休哦！最搞笑的第二天晚上你都可以打鬧、翻斛斗了，你爸爸還擔心到不敢讓你洗澡、不敢讓你換衣服、不讓脫這個手套。」相中的「小飯兜」着了公主裙，左手臂包着紗布。

對於JJ疑再受抑鬱症困擾，《蘋果》聯絡她問候，JJ以短訊回覆：「謝謝，會容易情緒失控，自己要學識控制自己，冇乜特別嘢，個女係我嘅藥。」問及囡囡傷手情況，JJ表示：「佢好開心，手好番了，謝謝。」

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