洗米嫂懶理Mandy Lieu復出 冧晒老公愛自己雀斑

太陽娛樂揸弗人周焯華（洗米華）、老婆陳慧玲（Heidi）加上Mandy Lieu，關係錯綜複雜。2014年洗米華孔雀開屏，戀上混血模特兒Mandy，他們先後誕下兩女一子，令洗米嫂曾一度心死想過離婚，而Mandy則獲安排在英國定居，直至去年Mandy被指收了3億分手費，本以為事件告一段落，甚料今年7月又傳出洗米華跟Mandy復合，並在泰國秘密築愛巢，最近Mandy更高調復出，在英國一本雜誌當專欄作家，介紹當地的可持續飲食文化，同時亦有提及家庭狀況。

其實洗米嫂Heidi似乎已調整心態，對情敵Mandy所做的一切也不為所動，而她亦一直獲得全家上下支持，近年一家人樂融融，今天她便在IG貼了跟大女周梓潼（Virginia）的合照，被網民問到她的美容心得，有人大讚洗米嫂的雀斑很可愛，洗米嫂即回覆網民道：「其實我幾喜歡自己的雀斑，我老公都係，哈哈。」之後再補一句：「其實我曾經都試過做光打咗啲雀斑，但我老公要求要我留番啲雀斑，哈哈。」大晒恩愛。

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