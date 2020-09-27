add名人時尚 | 米蘭時裝周：Valentino 鮮花色彩新力量 GA始終如一

【Valentino】

越艱難的時侯，越需要擁抱強大的力量及意志。Valentino和創意總監 Pierpaolo Piccioli為了支持意大利時裝工業，2021春夏特意由巴黎搬回米蘭開騷，結合男女裝，以行動打一支強心針。

找一個怎樣的騷場才能展示這份心意？品牌找來超過70年歷史但已荒廢的煉金屬工廠，再花了120小時，從8個國家運來34種不同花卉，讓這個工業空間每個角落都重新開出鮮花，在Labrinth優美歌聲Live Performance中，注入更浪漫優美的生氣生機。

「時裝對我來說，是一個去講述影響今時今日價值觀的方法： 真正接受多元不同、共同差異和仁慈。」Pierpaolo Piccioli透過新裝去表明每一個人的自身認同，每個模特兒所化的妝容都不一樣、服裝款式的變化幅度都相對大，但有一份完整的美學眼光貫穿其中：精煉的浪漫主義。

一出場打頭陣是黑色粗吊帶短褲，再來各式螢光黃蕾絲短裙、吊帶連身熱褲、男裝boxy jacket和單車褲等；超長或超短的輪廓設計穿梭。七彩班爛的花花裙、縷空的蕾絲白色恤衫和飾上3D皮革花朵的魚網裙等，Valentino標誌式、瀟洒飄逸大長裙，高訂水平的手工、weightless的雪紡真絲，每一襲都如同開出一朵盛放鮮花，浪漫氣派十足。一片春日賞心悅目的鮮艷色彩、鮮黃、桃紅、橙色、紫丁香色，大片大片甚至互相拼貼，再在上面開出千變萬化的花卉圖案，大大小小的荷葉綴邊，柔和豐富的視覺衝擊。配飾方面，標誌性的鉚釘(Rockstuds)今季變出巨大版本，經典尖頭鞋、鉚釘手袋即時updated!

不得不提，春夏裝出現的牛仔褲來自Valentino 和 Levi’s 的聯乘合作，主帥揀了六十年代大熱、現已停產的517型號重新推出男女都啱的新版本。

【Giorgio Armani】

Giorgio Armani向來坐陣米蘭時裝周，這季數碼形式發佈新裝，呈現Mr. Armani 跨越數十年始終如一的風格。開騷之前，先帶來意大利演員 Pierfrancesco Favino 獻聲、長 20 分鐘的 Giorgio Armani 紀錄片，重溫這份意大利大師的半世紀堅持。

新裝仍是濃濃的阿曼尼美學，以人為中心的優雅、灰黑米藍的中性調色碟。熟悉的銀灰色power suit和柔軟矜貴的長褲、幾何圖案上衣和半截裙、帶一分悠然loose cut 的套裝系列等，歷久長青的迷住忠實粉絲。晚裝方面，辨識度高的平口抺胸長裙、雅緻閃亮的珠片禮服、飾上優雅花朵的絲絨裙，全屬歲月定格的經典。

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