金像獎延期丨《明日戰記》、《七人樂隊》輪流上映 戰況更見激烈

香港電影金像獎破天荒延期一年舉行，全因今年因武漢肺炎疫情影響下，已上映及未上映的港片暫時只有20多部，加上疫情下今年開拍的電影有限，故將兩年合併為一屆來計算入圍資格亦無可厚非。今年初疫情未肆虐時，賀歲片如《家有囍事2020》、《乜代宗師》都如期上映，只是後來疫情開始失控，令今年賀歲片的票房比往年較遜色。往後戲院曾兩度停業，而上半年香港票房總收入只有2.9億元，比起去年同期大幅下跌7成。

本港戲院於今年5月首次「復工」後，上映的電影有林嘉欣、黃秋生主演的《死因無可疑》，還有衛詩雅、李任燊主演的《熟女愛漫遊》及周顯揚導演的《我們永不言棄》等。在7月至8月期間戲院第二度停業，直至本月初戲院再重開，即將上映的新戲就有陳可辛執導、鞏俐主演的《奪冠》，還有已排期即將上映的有文念中執導的許鞍華紀錄片《好好拍電影》及黃修平導演的《狂舞派3》，將於今年尾上映的電影還有劉德華主演的《拆彈專家2》、鄧麗欣主演的《殘影空間》。

對於電影金像獎延期一年舉行，會否對其電影有影響？《好好拍電影》的導演文念中表示：「冇影響，感想是可惜今年本來有機會入圍的那些新導演和好的作品，我們紀錄片根本冇打算有甚麼獎項！」而《狂舞派3》的導演黃修平則表示：「期望2022年金像獎在一個更好的香港下舉辨，大家加油！」至於拍《二次人生》的新導演何力恒則表示：「延期一年，確實有點失望，不過尊重同業和大會的專業決定。」將頒獎禮兩年濃縮成一屆，片量會較多，問到金像獎主席爾冬陞評審方面會否很困難？他表示︰「不會，這段時間在港上映的片量不多，兩年整合在一屆投票，絕不會影響其吸引力，過往曾經有年度選片數量超過100部，本會以過去經驗來說，兩年整合在一屆投票是不會影響競爭力。」

此外，早前移師在網上舉行的香港國際影視展中，就預告了多部將於2021年上映的電影，包括已故導演陳木勝的《怒火》、古天樂主演的《明日戰記》及《尋秦記》電影版、鄭中基自導自演的《阿龍》、郭富城主演的《斷網》、林家棟主演的《手捲煙》、陳果執導的《墮胎師》、吳鎮宇、李麗珍主演的《濁水漂流》，還有麥浚龍執導、金城武主演的《風林火山》等。還有多部完成拍攝的電影包括集合7大導演的《七人樂隊》、梁朝偉、郭富城的《風再起時》，以及吳君如主演的《媽媽的神奇小子》等，這些電影如能於明年上映，相信下屆的金像獎的獎項角逐更難分高下。

此外，疫情下今年除了金像獎改為網上頒獎，就連第44屆香港國際電影節曾一度延期至7月，可是最終難逃取消的厄運。雖然疫情影響下，香港有不少大型演出及活動都未能如期舉行，但在其他地區卻例外，好像大陸的金雞百花獎，已於上周六（26日）完滿舉行，而台灣金馬獎將於今年11月在台北舉行，至於第14屆亞洲電影大獎，則於下月在韓國釜山舉行。

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