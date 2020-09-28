第40屆香港電影金像獎受疫情影響延至2022年 破天荒兩年合併一屆舉行

香港影壇盛事香港電影金像獎，今日公佈明年的頒獎禮破天荒首次延期一年舉行，換言之下屆金像獎，將兩年合併為一屆舉行。今日金像獎大會公佈，鑑於武漢肺炎疫情一直在變化，加上戲院曾兩度停業，原本今年將上映的電影亦因此延期，鑑於今年有資格參選的電影，寥寥可數，故金像獎董事局經商議後，決定將「第40屆香港電影金像獎」頒獎禮延至2022年才舉行。

今年初因疫情關係，原本於今年4月舉行的第39屆香港電影金像獎，只好改為網上公佈得獎名單，是金像獎舉行以來，首次沒有實體頒獎禮。而年初至今，戲院曾兩度停業，令已入圍第39屆香港電影金像獎的電影如《麥路人》、《幻愛》、《金都》等，因疫情下一再延期至最近才上映。因此今年上映的電影至今寥寥可數，如《死因無可疑》、《奪冠》等。因此金像獎大會同時宣佈，下屆的金像獎將會包含2020年及2021年符合金像獎入圍資格的電影，屆時將於2022年首季合併進行投票及頒獎儀式。

今年受疫情影響，第39屆香港電影金像獎無奈取消實體頒獎典禮，改由主席爾冬陞於5月6日直播公佈賽果，爾冬陞感到遺憾的是得獎者未能在現場得到同業掌聲，其實爾冬陞都講過第39屆的贊助已非常少，過往每屆頒獎禮大約要過千萬開支，需要聘請大量合約員工作籌備工作，要靠香港電影發展基金撥款；再講今年電影業陷入寒冬，演藝圈工作被迫煞停已8個月，令過千間公司及過萬名幕後人員踏上窮途末路，港片產量確是少之又少。

高先負責人Winnie接受《蘋果》訪問時表示：「有點遺憾，感覺香港電影將會消失了一年，明年更沒有談論話題，不過尊重大會的決定。」Winnie亦坦言「兩年合併一屆」其實對今年上映的電影有點不公平 。

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