姬妮芙柏露年近50全裸慶祝生日 16歲女兒尷尬叫阿媽

奧斯卡影后姬妮芙柏露（Gwyneth Paltrow）近年專注經營生活網站Goop，今年分別推出「陰道味」及「高潮味」蠟燭後火速售罄，她在網站上形容其「高潮味」令人上癮。姬妮芙昨日48歲生日，竟然在IG全裸博出位，就連16歲女兒Apple亦尷尬得叫阿媽。

姬妮芙昨日公開全裸照片慶祝48歲生日，站在樹下的她雙手掩着兩點，右腳提高遮住下體，笑容非常燦爛。姬妮芙留言：「甚麼也沒穿，除了我的生日服飾...感謝所有生日祝福和多謝Goops推出的超正身體潤膚霜，令我覺得自己還可以脫去衣服。」姬妮芙連生日都不忘露肉宣傳自家產品，認真識賺錢。照片上載後，姬妮芙與Coldplay主音前夫Chris Martin所生的16歲女兒Apple隨即回應「MOM」，暗寸阿媽教壞細路，而樂壇天后Katy Perry亦留言：「喜歡這種低調的慶祝方式！」

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