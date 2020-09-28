柳俊江涉打架後IG蒲頭 索老婆保留愛的印記

前新聞王子柳俊江日前涉與太太雷康怡的25歲男友人打鬥被捕，有指兩人鬧離婚，IG互相取消了關注，《蘋果》在柳爺的IG發現，他於6月30日起不戴婚戒，更怒剷跟太太的相片，只餘一張情人節合照，不過，柳爺其後卻發聲明指事件源於一場誤會，強調「全心全意愛我的家人」，並否認離婚傳聞。

事件過去了10日，柳爺今日在IG重新出發，於早上11時許貼了一張跑完步的相片，有感而發寫道：「Life goes on」，似乎已收拾好心情，如常地生活過日子。柳爺在聲明中稱讚「柳太是一位好太太、好媽媽，一切問題出於本人的誤解，和毫無理據的衝動。」還以為兩夫婦已冰釋前嫌，但《蘋果》翻查他的IG，發現柳爺沒有恢復關注太太。

老公與男友人打架被捕，柳太日前卻高調地在IG蒲頭，貼與男友人慶祝生日相，更嘟嘴扮錫影合照，還加了心心emoji；疑向老公派綠帽的柳太，事發至今仍未有回應，但她的IG仍保留跟老公愛的印記，不似柳爺般決絕刪除合照。

從柳太的IG記述，兩人最後一張合照是今年情人節，亦是柳爺IG內唯一保留的合照，而去年的情人節、白色情人節、聖誕節....都可以在柳太的留言中，看到當時兩夫婦仍然相愛：

去年6月

柳太留言：「當一段愛情轉化成婚姻時，是將另一個世界的人，放進自己的世界裏，然後再重新開始生活，原來這個化學過程很複雜，少一點努力也不可以：包容，體恤，諒解，寬恕，真誠，幽默，忍耐，謙卑，缺一不可。#就算世界無童話 #繼續相信愛情 #couplelife #攝於2013年5月」

去年白色情人節

柳太留言：「無論去到那裏橫衝直撞，經歷過多少挫折，做過多少愚蠢的事，都有一個人默默等待守護着你的感覺多好。謝謝你讓我一直都感到被愛着，白色情人節快樂。」

去年聖誕

柳太留言：「Falling in love with me many times, let me have my own change and growth in the individuals. That’s I made a christmas & anniversary wish.Happy 9th Anniversary to us!」

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