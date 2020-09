柳俊江涉打架後IG蒲頭 索老婆保留愛的印記

前新聞王子柳俊江日前涉與太太雷康怡的25歲男友人打鬥被捕,有指兩人鬧離婚,IG互相取消了關注,《蘋果》在柳爺的IG發現,他於6月30日起不戴婚戒,更怒剷跟太太的相片,只餘一張情人節合照,不過,柳爺其後卻發聲明指事件源於一場誤會,強調「全心全意愛我的家人」,並否認離婚傳聞。

事件過去了10日,柳爺今日在IG重新出發,於早上11時許貼了一張跑完步的相片,有感而發寫道:「Life goes on」,似乎已收拾好心情,如常地生活過日子。柳爺在聲明中稱讚「柳太是一位好太太、好媽媽,一切問題出於本人的誤解,和毫無理據的衝動。」還以為兩夫婦已冰釋前嫌,但《蘋果》翻查他的IG,發現柳爺沒有恢復關注太太。

老公與男友人打架被捕,柳太日前卻高調地在IG蒲頭,貼與男友人慶祝生日相,更嘟嘴扮錫影合照,還加了心心emoji;疑向老公派綠帽的柳太,事發至今仍未有回應,但她的IG仍保留跟老公愛的印記,不似柳爺般決絕刪除合照。

從柳太的IG記述,兩人最後一張合照是今年情人節,亦是柳爺IG內唯一保留的合照,而去年的情人節、白色情人節、聖誕節....都可以在柳太的留言中,看到當時兩夫婦仍然相愛:

去年6月

柳太留言:「當一段愛情轉化成婚姻時,是將另一個世界的人,放進自己的世界裏,然後再重新開始生活,原來這個化學過程很複雜,少一點努力也不可以:包容,體恤,諒解,寬恕,真誠,幽默,忍耐,謙卑,缺一不可。#就算世界無童話 #繼續相信愛情 #couplelife #攝於2013年5月」

去年白色情人節

柳太留言:「無論去到那裏橫衝直撞,經歷過多少挫折,做過多少愚蠢的事,都有一個人默默等待守護着你的感覺多好。謝謝你讓我一直都感到被愛着,白色情人節快樂。」

去年聖誕

柳太留言:「Falling in love with me many times, let me have my own change and growth in the individuals. That’s I made a christmas & anniversary wish.Happy 9th Anniversary to us!」

