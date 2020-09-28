小丑仔出世 | 祖昆被爆已做老竇 B仔名字跟隨亡兄里華馮力士

今年五月傳出快將榮升做老竇的「小丑」祖昆馮力士（Joaquin Phoenix）被爆B仔已經出世，並將名字改為River，以紀念其吸毒過量而暴斃的亡兄里華馮力士（River Phoenix）。

喜訊由俄羅斯導演Victor Kossakovsky在瑞士蘇黎世電影節（Zurich Film Festival）宣佈，祖昆在Victor執導的新記錄片《Gunda》中擔任監製，Victor在《Gunda》試映會完畢後，於問答環節中被問及怎樣邀請得新任老竇參與製作時表示：「BB已經出世，漂亮的兒子叫做River，所以現在未能宣傳。」有指River早於一個月前已經出世，祖昆的康城影后未婚妻朗妮瑪娜（Rooney Mara）於五月被爆懷孕，知情人士推測她當時已懷孕六個月，不過雙方經理人都拒絕作出回應傳聞。

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