伊能靜大仔 | 18歲小哈利晒女裝照要永遠做FEMBOY 網民讚無懼世人眼光

伊能靜和前夫庾澄慶所生的18歲兒子庾翰睿（小哈利），本來過着低調生活，但自從今年初伊能靜因做大陸真人騷找來兒子排舞，發現小哈利舞姿媚態十足，還搽上指甲油，引發網民討論，結果小哈利被大起底，在他的IG發現多款男扮裝的照片，大部份打裝更是濃妝艷飾，小哈利發現照片被網民公開後，隨即將IG轉為私隱。

小哈利關閉平台數月後昨日忽然重開，貼出多張女裝照片，配文是「FEMBOY ERRDAY FEMBOY 4EVER（永遠做女性化男孩）」。相中的他穿上粉紅透視紗裙，兩點若隱若現，擺出嫵媚姿態，帖文一出瞬即被網民Cap圖轉發，未知是否手誤將IG轉為公開，小哈利好快又將IG再改為私隱，並且刪除了所有圖片帖文。

不過今次罕有地不多見有酸民出現，就算有批評聲言，也被大部份網民留言力撐回去，「人家扮女裝，關你甚麼事？」、「開心就好，也能理解」、「敢於表現自己，不懼世人眼光」等。

伊能靜2015年嫁給大陸男星秦昊，再誕下女兒秦伊皓（小米粒），而庾澄慶（哈林）2016年和台灣主播張嘉欣再婚，育有1子1女，各自建立家庭，但也沒有忽略對小哈利的關愛，伊能靜曾在社交平台出帖文力撐兒子做自己。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！