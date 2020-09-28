日本70歲國民笑匠志村健，今年3月29日因患上武漢肺炎而不幸離世，他生前主持的NTV電視台長壽節目《志村動物園》，前日播出最後一集，兩小時的節目重溫16年半來的經典場面，還公開志村健於今年2月到熊本縣阿蘇Cuddly Dominion拍攝的最後片段，當時他探望阿笨的囡囡Pudding，度過了寶貴的時光。

懷念志村健

人氣節目《志村動物園》自2004年開播以來廣獲愛戴，前日播至第577集終於落幕，當中人氣環節「阿笨與阿占」由黑猩猩阿笨與鬥牛犬阿占執行各種任務，更風靡亞洲觀眾。阿笨跟主持人志村健情如父子，可惜阿占於四年前離世，終年12歲，而志村健亦在今年3月不幸病逝，令電視台決定把節目畫上句號。《志村動物園》最後一集，播出了志村臨死前最後一次到動物園探望Pudding，他視Pudding如孫女般愛錫，每個畫面也令觀眾十分感動。

節目播至尾聲，嵐成員相葉雅紀感觸地說：「這16年，可以認識志村園長和大家，是我人生中最大的財產。我們並不是要說永別，園長永遠就在我們身邊。」接着播出志村健跟阿笨道別，阿笨多次上前不讓他離去，志村講出多次「再見」，最終抱着阿笨露出慈祥笑容，錄影廠的相葉重溫片段時不禁眼濕濕，最後就打出字幕「多謝16年半來的觀賞」。

橋本湊水豚

當晚，阿笨主人宮澤先生在facebook貼出新相，阿笨一家三口難得同框，向觀眾道別及答謝多年來的支持。《志村動物園》結束後，下月會有同樣以動物作招徠的《I Love大家的動物園》，由嵐成員相葉雅紀繼續擔任主持，人氣女星橋本環奈會加盟，以固定陣容挑戰照顧水豚。