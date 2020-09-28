【搣飛割凳】當末日變成視覺娛樂

永遠不明白點解有人咁鍾意睇末日災難片。或許，能夠在一個保證安全的環境，旁觀他人的痛苦和世界的滅亡，便可以同自己講：我很安全。

撰文：月巴氏

奇觀雜技 《末日救未來》（Deep Impact）

1998年先後有兩齣隕石襲地球的荷李活片。米高比爾（Michael Bay）的《絕世天劫》（Armageddon）是一場奇觀式雜技大冒險，末世感？冇乜。成本較低票房也較低的《末日救未來》，反而真的拍出了末世感，呈現了末世之下的人類感受。《司法女王》（On the Basis of Sex）導演Mimi Leder的作品。

全球暖化 《明日之後》（The Day After Tomorrow）

已成災難片「大師」的羅倫艾默烈治（Roland Emmerich），展示全球暖化所帶來的惡果，只是那些充滿視覺震撼的惡果，反而倒過來成為電影賣點，我們入場，不是為了反思全球暖化，而是為了欣賞在現實中未曾發生的連串天災人禍。唯一值得欣賞的，是積嘉倫賀（Jake Gyllenhaal）的演繹。

末日遊戲 《2012末日預言》（2012）

又是羅倫艾默烈治執導。這一次，抽馬雅預言水，馬雅文明預言2012年12月21日將發生影響全球的超級災難，但電影重點，繼續在災難場面的展示，比《明日之後》更誇張，看着主角尊古錫（John Cusack）一家逃出災區，就像參與一個末日主題公園的機動遊戲。電影在內地狂收。