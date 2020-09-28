第55屆金鐘獎前晚在台北舉行，但頒獎禮卻嚴重超時近一個鐘，直至昨日凌晨12時25分才結束，大熱作品《想見你》女主角柯佳嬿憑一票之差贏得視后寶座，險勝憑《鏡子森林》入圍的「宿敵」楊謹華，不過人氣極高的許光漢失落金鐘視帝（詳見附表）。除視后外，《想》劇同時贏了戲劇節目獎、戲劇節目編劇獎及節目創新獎，共奪四獎成為大贏家。頒發戲劇節目獎時，主持曾國城特別請許光漢說話10秒，以慰一班「許太太」的失落心情。

張孝全口罩遮失落

今次是柯佳嬿繼四年前憑《必娶女人》獲獎後，再成為金鐘視后，她與許光漢等在頒獎禮後出席慶功宴，提到她再度險勝楊謹華，柯佳嬿笑說：「不然我們以後約一下，接戲時看一下時間。」談到由張孝全及柯佳嬿舊愛王柏傑任頒獎嘉賓，更是由王柏傑讀出她的名字，柯佳嬿謂：「因為我連要謝謝誰都一片空白，沒辦法意識到這麼多。」自嘲在台上忘記感謝老公坤達。以一票之差再度落敗的楊謹華，就在後台跟同樣入圍女主角的天心齊齊扮喊樣。

視帝則由黑馬姚淳耀憑《鏡子森林》奪得，入圍視帝及迷你劇集男主角的大熱張孝全，兩獎皆落敗。張孝全昨日透過經理人回覆心情：「揭曉當下還是會癢癢的，但這次有口罩，可以遮擋一下難免有點失落的表情。」他又下了結論說：「金鐘是昨天的事了，該翻頁繼續往前走。」

前晚頒獎禮上亦有悼念環節，日前剛猝逝的「小鬼」黃鴻升、高以翔、劉真及羅霈穎等也出現在悼念短片，大會在短片尾段選用了小鬼揸電單車拍節目時的情景，小鬼在片段中說：「這是終點嗎，確定？」、「最後一步囉」和「拜拜」的聲音，鏡頭還寫上「永遠的小隊長」，不少台下的嘉賓都忍不住落淚，場面傷感。

吳宗憲黑白悼小鬼

曾跟小鬼合作主持《綜藝玩很大》的吳宗憲，雖然失落主持人獎，但就憑《綜藝大熱門》得綜藝節目獎，他在慶功宴上不忘提到小鬼：「本來想說不要來，因從昨天到今天沒辦法平復，沒辦法睡覺。小鬼如果在，會叫我去，電視最重要的典禮，難得穿全黑，加了白色西裝，因為心情不是彩色的。」而撼贏吳宗憲的就是《台灣金頌》的「浩子」謝炘昊及「乱彈阿翔」陳泰翔，乱彈阿翔繼金曲獎與金馬獎後，獲得人生第一座金鐘獎，拍檔浩子更封他為「三金總司令」。