前無綫藝人羅銘偉心臟病發猝逝 終年66歲

先後效力無綫和亞視的藝人羅銘偉（Michael），本月20日因心臟病發離世，終年66歲。今日劉錫賢於facebook發文悼念：「萬萬想不到，兩星期前還與你一起搞活動，現在就天人相隔，米高，一路走好。」而Anders Nelsson也有在FB發文悼念，指羅銘偉生前參與過不少慈善工作，對老朋友離世深感難過。

劉錫賢今日接受《蘋果》電話訪問時，表示跟羅銘偉相識多年，二人經常一起出席活動，兩星期前二人才一起在活動碰頭，實難相信好友離世消息，劉錫賢說：「佢係20號晚6點喺屋企門口樓梯突然暈咗，call白車送咗去醫院急救，點知到咗夜晚9點幾已經救唔返，醫生證實係心臟病發。前兩個星期我仲同佢一齊做活動，佢本來話自己聲沙沙唔去，後尾都係有嚟支持，噚晚我收到佢走咗呢個消息真係好shock！佢個人好好，對人好好，我真係唔知講乜好！好難過！」

羅銘偉1978年憑贏得麗的電視（亞視前身）「亞洲太平洋業餘歌唱大賽」香港賽區冠軍入行，由於中英文流利，在無綫和亞視都是擔任主持及司儀工作，多年前離開電視台後，羅銘偉亦繼續做活動司儀工作。

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