占士金馬倫接受阿諾訪問 透露《阿凡達2》已完成拍攝

荷李活導演占士金馬倫（James Cameron）執導的經典科幻電影《阿凡達》（Avatar），早前受到武漢肺炎疫情影響，宣佈續集再度延期至2022年12月才上畫。占士日前接受動作影星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）視訊訪問時，透露續集已經完成拍攝，而第三集亦已完成超過九成。

《阿凡達2》早前受到疫情影響，到今年六月才在新西蘭復工。阿諾日前為奧地利世界高峯會隔空視訊訪問占士講及拍攝進度時，占士表示：「武漢肺炎攻擊我們像所有人一樣，我們失去了四個半星期的製作時間，所以我們將放映日期押後至2022年12月，早前已經公佈過。但這並不代表現在我有多一年時間完成電影，因為當第二集發表時，我們才開始開工完成第三集。我們正在於新西蘭拍攝餘下的戲份，尚有10%要拍。」占士又強調現時在當地拍攝無阻，覺得非常幸運。

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