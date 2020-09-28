欣宜開心條件轉會 獲Do姐封「港人集體回憶」

鄭欣宜正式加盟寰亞唱片公司，今日在香港仔舉行大型記者會，萬千寵愛的她得到公司藝人鄭秀文、草蜢和林嘉欣拍片祝賀，而由細睇到欣宜大的陳淑芬，刻意改機票行程相就出席，鄭裕玲（Do姐）更擔任司儀。Do姐在台上出口術叫公司答應對欣宜往後的要求要多多支持、亦望傳媒多宣傳她的新歌《小夜燈》，Do姐指欣宜可算是香港人的集體回憶。

欣宜今日同日發佈新歌兼播放MV，她即場獻唱，老闆林建岳送上她至愛的零食。欣宜透露已有2年沒有屬於自己的記者會，加上這年來武漢肺炎影響巿道，想不到記者會如此盛大，自覺受公司重視。

欣宜指在8月正式簽約，並透露自己以開心價錢轉會兼簽了開心的年期合約，她說：「最初見老闆問我有乜諗法，我淨係答開心，原來係問我有乜想做，我當然想做音樂，同埋會有我嘅演唱會，但我覺得要儲歌先，而且公司話畀我發展電影及電視方面。」她透露Do姐在耳邊鼓勵令她感動：「Do姐話You’ve done so well，一個我咁敬佩嘅人留意同讚賞我，好開心，我會更努力。」

Do姐大讚欣宜各方面發展好，對於商台DJ梁文禮曾透露，MIRROR有fans私訊DJ追問為何不播偶像的歌，連Do姐也收到，Do姐表示：「我唔理啲歌，只會播自己聽嘅，其他歌交畀同事，我冇聽過。」

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