宮鬥劇被下架5點死因 犯習近平禁忌宣揚奢華享樂

今日大陸官方突然將騰訊平台播映，由周迅、霍建華主演的《如懿傳》及在愛奇藝播放由吳謹言、佘詩曼主演的《延禧攻略》全面下架，但並未交代原因，由於這兩部都是受歡迎大劇，所以有可觀瀏覽量，如今忽然被勒令下架，不少網民感到莫名其妙，其實官媒《北京日報》曾透露了5點下架原因：1.熱衷追崇皇族生活方式。2.劇中精心設計的宮鬥情節，惡化了當下的社交生態。3美化帝王形象，宣揚奢華享樂之風，嚴重衝擊了克勤克儉的美德。4.帝王總是圍著後宮中的妃子們，試問一個國家等着帝王來管理，他真的有時間天天圍著這些妃子亂轉？5.追求商業利益，弱化甚至是缺少正面的精神引導。

而且不單只針對這2劇，包括所有的宮鬥劇會陸續被要求下架。不過為免造成太多不滿聲音，不會一下子全部下架。由於習近平提倡厲行節約、反對浪費和浮誇奢華生活，而宮鬥劇就犯了禁忌，再加上臨近十一國慶的敏感時期，不可出亂子，大陸廣電局自然要配合，通知各省級管理部門重點加強對宮鬥劇、抗戰劇、諜戰劇的審核，不鼓勵拍太多宮鬥題材，認為多看會帶來民眾有不良影響。

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