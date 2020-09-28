黃鴻升公益義賣丨延續小鬼無私精神 善款全數捐多囊性腎病研究團隊

台灣藝人黃鴻升（小鬼）本月16日突然猝世，其告別式已於25日完成，並長眠於陽明山臻善園。雖然失去了摯親，但為了延續小鬼的無私精神，小鬼妹妹黃婷婷今日就在IG公佈，將於10月3日為小鬼舉行「黃鴻升公益義賣」，屆時將會義賣小鬼的服飾、鞋、飾品等，而當日義賣所得的款項，將會全數捐贈台北榮民總醫院多囊腎研究團隊。

黃婷婷晚上於IG宣佈，將會10月3日（星期六），下午二時至晚上九時，為黃鴻升舉行公益義賣，由於家人希望所有喜歡小鬼的朋友，都可以買到小鬼的物品，故當天不論物件種類，每人都只限購一樣物品。而且為免太多人聚集而會爆發疫情，故大會要求每位到場人士必須戴上口罩，而入場前亦要以酒精消毒雙手，每次會限10人進場，限時10分鐘，而義賣之物品均不設試穿及退貨，屆時亦只接受現金交易。

婷婷還在Hashtag上提示一眾鬼迷，希望大家到時要乖乖排隊不要插隊，亦不要打擾到附近的店舖，最後她更打上「一起讓鬼哥的愛延續下去」的hashtag。

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