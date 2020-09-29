吳大維笑囡囡似外星人又似青蛙 催宋芸樺早日生B

53歲「女星殺手」吳大維今日在台灣出席劇集《明晚空中見》的活動，今年初正式升任人父的他，大方分享自己的湊女生活。吳大維重提老婆生B時，他原本準備好3部相機入產房拍低女兒出生過程，任何一個角度都不想錯過，可是不如預期，醫生阻止他入內拍攝，最後只好拜託醫護人員幫手影相，但吳大維一睇相片，笑言影到囡囡似鬼，令他哭笑不得。

一提起愛女Kadeira，吳大維就滔滔不絕，他笑言：「不敢相信有個東西長出來，慢慢看着她成形，又像青蛙、又像外星人，剛出生1、2個月則像顆肉球，好可愛！」囡囡未夠一歲大，吳大維已經諗定要追多一胎：「起碼要2個，希望有個伴。」不過他笑言不會讓2個子女的年齡距離大近，原因是「同時念大學很貴」。

至於在劇中演未婚媽媽的宋芸樺，為了揣摩孕味，除了看不同方法產子的短片之外，更特地戴着8個月大、約5公斤（11磅）的假肚返屋企，過2星期孕婦生活，她更開玩笑跟父母報喜，宋爸爸更入戲地回應：「是哪個男人叫他給我過來！」而宋媽媽就分享陀宋芸樺時的趣事。不過，宋芸樺「陀B」體驗不易捱，她表示腰酸到要同媽咪講「孫子可能要再等一下」，又搞笑地拍了一張假的全家福。宋芸樺稱煞科當日，亦是她「生B」的日子，所以收工時影的大合照，自己一頭汗，樣子十分狼狽。吳大維更催宋芸樺及許時豪早日生B。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！