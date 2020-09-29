Indie歌手 | 劉天蘭走在潮流尖端 岑寧兒翻唱媽咪33年前舊作

劉天蘭和岑建勳的35歲女兒岑寧兒最近推出迷你專輯，當中有首歌曲《常願意》是翻唱媽咪劉天蘭33年前的舊作，昨晚岑寧兒在IG分享新歌MV，並寫道：「也許不是常常能在身邊，但心裏知道，想見面的時候，需要的時候，你常常都願意。這是一種無價的安全感。甚麼形式也好，都是陪伴。我也想你知道，我也常常都願意...」MV中有岑寧兒和親友們視像的片段，也有徵求回來的，她除了和媽咪視像通訊外，也有跟爸爸岑建勳和兩位同父異母妹妹、好友林二汶等的視訊。今年因為疫情關係，有些分隔兩地的親友就只能靠視像見面，而身在台灣的她跟香港的家人亦分隔多月。

《常願意》是劉天蘭推出唯一的專輯《City Girl》中，送給當時年僅兩歲的女兒，多年後岑寧兒決定翻唱這首別具意義的歌曲，她表示：「從前，媽媽在1987年透過自己開的唱片公司發行過自己的專輯，這張專輯只有黑膠和卡帶，裏面有一首送給當時兩歲的女兒的歌《常願意》。女兒還不認字就會唱這張專輯的所有歌，最喜歡的當然是她覺得屬於她的那首，於是三十幾年後，決定也要發黑膠，也要唱這首歌。」

岑寧兒還提及兒時的生活瑣碎，「小時候睡前如果媽媽還沒下班回家我就會留字條（或是要家長簽名的功課手冊）在桌上，早上起來就會看到媽媽的回信。這些字條媽媽都有留着。從寫字條，寄錄音帶，到現在留語音，講視訊...常願意聽你說話的人是誰呢？你又常願意為誰在？很謝謝大家寄來的視訊影片，很溫馨。」

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