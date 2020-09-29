葉德嫻呼籲要捍衛人權︰願正義歸香港

葉德嫻（Deanie）向來勇於表達立場，曾多次站出來參與遊行，更重申不會跟年輕人割席，早前更到街站支持前香港眾志秘書長黃之鋒等參加泛民初選。永遠走在前線的Deanie姐，早前接受「國際特赦組織香港分會」的訪問，並透過該組織呼籲大家要捍衛人權。

該訪問以Deanie姐一句︰「我是一位藝人，也是一位香港人，願正義歸香港。」為開首，她被問到過去8784小時（即366日），最令她感動的一刻是？她表示︰「那位13歲的學生，勇敢地對着警察說，他是記者。」Deanie姐對這位學生為捍衛表達自由的堅持而感動。

Deanie姐與香港人一同經歷了2014年雨傘運動，還有去年的反修例風波，香港人正面對着各種人權的挑戰，Deanie姐認為香港人的言論自由和遊行自由都被剝削，要捍衛人權，大家要持續努力，故此Deanie姐表示︰「每個人守護香港的方法不同，我們要堅守原則，願正義歸香港。」

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