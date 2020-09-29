鈴木杏演舞台劇遇鹹豬嘴 吉田鋼太郎被揭濕吻抽水

曾與周杰倫、陳冠希合演《頭文字D》的日本女星鈴木杏，近年打扮越來越中性，性格亦有話直說，她近日亮相當地的綜藝節目，自爆與《大叔的愛》的61歲男星吉田鋼太郎合作舞台劇時曾被抽水。

童星出身的鈴木杏現年33歲，於1995年入行後參演過日劇《金田一少年事件簿》、岩井俊二電影《花與愛麗絲》等，18歲時就演出港產片《頭文字D》，近年則專注演出舞台劇。

鈴木杏在前晚播出的節目上爆料，指12年前跟吉田鋼太郎合作舞台劇時，一場二人輕輕親吻後出門口的場面，到正式演出時，吉田大叔竟伸脷濕吻，當該公演閉幕後，鈴木杏在後台跟對方理論，吉田鋼太郎竟然仍嬉皮笑臉，當鈴木杏再追問吉田為何要伸出舌頭時？吉田解釋指每天也慣性接吻，所以扮演角色時也情不自禁。鈴木杏推測吉田鋼太郎當日應該是前一天飲酒過量，第二日未酒醒便要演出，不過鈴木杏卻十分大方，之後仍跟吉田繼續拍檔演出。

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