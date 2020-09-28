大肚Chrissy Teigen大量痾血入院留醫 懇求粉絲不要靠估斷症

正在懷孕的美國名模Chrissy Teigen日前自爆胎盤非常脆弱，令她不停流血，需要臥床休養數星期，以確保胎盤健康發育。不過話口未完，Chrissy就因為過度出血而被送往醫院留醫。

Chrissy Teigen前日在IG限時動態解釋入院原因，還懇求粉絲不要嘗試為她診斷。Chrissy躺在病床自拍表示：「所有人都知道我已經在床上休養數星期，而且是超級認真的休養，我只會起床小便和每個星期浸浴兩次。不過，我卻仍然一直流血。我已經懷孕了約一半時間，但流血已持續了一個月。」Chrissy又指她每次去廁所都會出血，就算只躺在床上亦流過不停，所以才決定入院檢查，她還表示雖然感覺可怕，但卻再沒有其他方法可以解決，要過多幾個星期才會度過危險期。

Chrissy之後又要求當醫生的粉絲不要再為她斷症：「如果你是醫生，我很希望你們停止你們的競猜遊戲。你們需要相信我有很好的醫生，他們知道要做甚麼。我分享了很多，但肯定不是全部，所以請相信我，我只想簡單地跟你們分享。」

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