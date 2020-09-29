Race宣佈再陀B 懷孕初期出現喘氣和惡心

現年38歲、前女子組合2R的Race（黃婉佩）自從淡出娛樂圈後，專心做新加坡富商David Loh的賢內助，照顧家庭及他們3歲大的女兒Cara，Race接受新加坡傳媒訪問時透露，她與老公再度成功造人，現時陀着第二胎，已經懷孕14周，預產期為明年第一季。

Race表示，她和老公一直都渴望為Cara添個弟妹，讓他們一起成長，剛好今年發生武漢肺炎疫情，令他們無得四圍飛，BB將於明年第一季出生，所以Race覺得現時是懷孕的最佳時候。

雖然已有陀B經驗，Race亦打算抱着輕鬆的心情迎接，但她陀第二胎的初期，身體不適，有時會因為說話太多，影響呼吸，會喘氣和覺得惡心，但幸好，現時一切都已經過去。Race又透露，陀今胎的另一大挑戰，是她的口味完全改變，她以往愛吃的蔬果和湯等，現時統統都不合胃口，有時甚至不知道自己想食甚麼；萬一夜晚肚餓但又想不到想吃甚麼時，她寧願早點上床瞓覺。

Race又稱，因為陀Cara時要兼顧事業，忙得沒有空餘時間，但陀今胎的時間比較多一點，每次產檢後，她可以將相關照片留低，再寫下記錄。Race表示已經知道BB性別，但暫時只會告知身邊親友。Race公開喜訊後，黃依汶、衛詩及伍允龍等都留言祝賀，替她高興。

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