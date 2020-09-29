邵仲衡新戲《大阪故事2020》入圍東京電影節 同新海誠囡囡演父女

人稱大佬孝的邵仲衡去年接拍日本片《大阪故事2020》（Come and Go），入圍今年第33屆東京國際電影節，戲中他飾演一名香港移民，跟日本太太生了一名女兒。今年共有32部來自世界各地的電影入圍，華語片佔3部，包括香港金像獎影后春夏主演的《戀曲1980》、《兔子暴力》 及《無生》。今屆入圍電影的獎項，將由觀眾票選出。許鞍華執導、由馬思純、彭于晏主演的《第一爐香》將參加「World Fouse」部份。今屆東京國際電影節將於10月31日至11月9日在東京舉行。

入行多年的邵仲衡，今次衝出香港，他接受《蘋果》訪問時以短訊回覆：「感覺非常良好啦當然，今次係打國際線。」他指在戲中演一名香港移民日本，娶了日本人做太太，生了一名女兒︰「角色本身係做旅遊帶街，因為近年中國遊客大量湧入，所以諗計仔，迎合大陸人需要，但AV行業沒落，好難搵到日本AV女郎， 於是同日本friend同韓國大佬，度咗條好橋搵食。」邵仲衡透露戲中演女兒的小演員，是動畫電影《你的名字》作者新海誠的女兒知世，同片還有台灣金馬影帝李康生。

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