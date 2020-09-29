葉劉着藍旗袍被嘲激似鄭中基 網民：回憶起石塘咀風月場所

70歲新民黨黨主席葉劉淑儀昨晚搞搞新意思，在facebook貼出黨員大合照，慶祝中秋節「人月雙圓」，稱「新民黨仝人特地在這個花好月圓的大日子，與大家共渡歡騰」。照片可見葉劉淑確有悉心打扮，身穿藍色旗袍、戴上珍珠頸鏈，影相時更手執檀香扇，網民對她的裝扮評價好壞參半，葉劉亦似乎很滿意這輯相，花了一些時間逐一回應網民。

有網民笑問「咩料呀！以為自己拍緊溏心風暴呀？」葉劉回覆：「不，是拍旗袍美探！」另有網民讚她這身打扮端莊高貴，她又解釋做街站就樸素，慶佳節就盛裝要看場合，更有網民寫道：「香港的末日照，沉船前的合影！」葉劉即回：「大吉利是！」

不少網民覺得葉劉氣質跟造型激似《行運超人》的鄭中基，同時指看到照片就回憶起前塵往事，石塘咀的風月場所，這個甚有「石塘咀feel」的合照，亦引起網民瘋傳，聲稱「不能只有我看到」。

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