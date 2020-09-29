政治風波丨黃立成撐歐陽娜娜張韶涵 轟台灣政府有種就禁抖音微信

台灣藝人張韶涵與歐陽娜娜於中國央視「十一國慶」晚會獻唱《我的祖國》等歌曲，引發台灣各界炮轟兩人為賺人民幣而忘記本身是中華民國國籍，甚至有人提出剝奪她們國籍。台灣文化部表示，如果台灣藝人上央視唱《我的祖國》等歌曲，最高可被罰款50萬元新台幣（約13.3萬港元），陸委會亦重申台灣人不應該參加中共相關活動。

黃立成於今日凌晨就事件在社交平台以英文發文「台灣就是民主政體。你他X的想唱啥就唱啥。我曾去過NBA、MLB（美國職棒大聯盟）、NFL（國家美式足球聯盟）的比賽，在那裏就算沒公民身份的人也曾唱過美國國歌。」他炮轟台灣政府不但不支持娛樂文化，還要硬搞藝人入政治騷上，他接受台灣《蘋果新聞網》專訪時表示：「台灣政府罰款根本在作騷，台灣人要有肚量，台灣有種的話應該禁止會造成情資外洩的抖音及微信。只會欺負小的，不敢動大的。」他強調自己言論並非要幫誰講話，他單純認為歐陽娜娜沒有嚴重到顛覆國家。他重申發文重點是希望台灣人不要充滿仇恨，欺負自己人是不對，因為「我們有言論自由」。

他續指自己在中國沒有任何事業，也不怕言論被網民標籤，他說：「我本來就沒在怕，網友都只出一張嘴，不要說自己愛台灣，但都沒有任何行動。」他舉例自己出錢支持台灣電競隊，7年來一直都蝕錢但不放棄，就是為台灣做事，反觀台灣政府從沒有幫忙，只要電競隊獲得好成績，官員才說幾句話說是台灣之光。

黃立成發表言論後，引起網民激烈辯論，但當中被人抨擊居多，有人留言「唱敵國的國歌，這不是用一句言論自由就可以放過的事」、「我比較想看你這位藝術家去CBA（中國男子籃球職業聯賽）唱中華民國國歌。Oh，對了，有空問問張惠妹，上次她唱中華民國國歌，然後怎麼了？」、「所以張惠妹唱國歌被中國冷凍你怎麼不站出來？」等。

面對網民抨擊及質疑，黃立成之後再發文表明愛台灣，「我挺的是藝人的創作和表演自由，我拍國片投資國片，因為我支持台灣的娛樂產業，我養電競隊7年不放棄，想拿到世界冠軍來證明台灣甚麼都很強。我相信台灣是民主自由的，我堅持藝人的創作和表演是自由的，我在台灣，我愛台灣，Taiwan number 1！」可惜未能減退網民的反對聲，「藝人與藝術家都應該有全然的創作自由，正因如此更應該撻伐歐楊娜娜，她的行為不只是一種自我審查，更是一種閹割的選擇，如果今天她這樣的行為能被支持與肯定。那才是對創作最大的傷害。」、「可是你挺的歐陽藝正在表態她是中國為祖國，那台灣人沒有評論她的自由？台灣人自由的評論任何人，演藝事業上往往讓你們表態的都是中國，台灣從來不會強迫人表態國籍！」、「藝人的確是有創作與表演自由，只是選錯就準備被討厭唾棄而已。賺錢雖然重要，但涉及到國家立場與主權議題的時候，有些錢是可以有骨氣拒絕的。寧可換市場也不要當條哈巴狗，不然用自由來掩蓋你們的無能，只會顯得你們更悲哀……」及「你挺的是藝人創作和表演自由？！我挺的是人格與國格！我只知道，如果當我的國家失去自由，又哪來你所謂的藝人表演自由？想想香港」。

其實於台灣出生，在美國長大的黃立成，在今年年初全世界爆發武漢肺炎疫情時，曾公開表示：「現在就讓台灣加入WHO（世界衛生組織）。」獲得大批台灣網民稱讚，估不到如今事件卻引發網民抨擊。

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