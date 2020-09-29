麥玲玲大陸拍戲處女做皇后 孭重頭飾頸鏈刮心口

香港疫情雖然暫時緩和，但演藝界依然未完全復工，即使北上仍要隔離14日，依舊有不少藝人寧願返大陸搵食，其中導演葉念琛便到橫店拍網絡電影《唐伯虎之偷天換日》。以唐伯虎做題材的電影，歷年翻拍過N次，而今次在葉念琛的電影中，賣點竟然是沒有秋香。四大才子則分別由孫耀威飾演唐伯虎，吳啟華演祝枝山、李子雄做周文賓及李國麟飾演文徵明。「細龜」黃一山曾在星爺的電影《唐伯虎點秋香》中飾演華太師兒子華文，今次就會升呢演皇帝，至於首次演皇后的麥玲玲，就和細龜配成一對，電影預計明年賀歲檔推出。

日前麥玲玲和細龜的皇后、皇帝造型照曝光，只見平時戴開眼鏡的麥玲玲，除下眼鏡戴上皇后頭飾和服飾，坐在細龜旁邊，頗有喜感，但原來她有苦自己知，由於不習慣戴頭飾導致頸梗膊痛，加上要穿幾層厚的皇后服飾，在30幾度的天氣下拍戲，都咪話唔辛苦，事後還要針灸推拿舒減低痛楚。她接受《蘋果》訪問時，透露在大陸拍戲和香港的經歷有很大分別。她說：「因為橫店片場大，所以要着住啲重衫走嚟走去，上上落落，香港整頭飾一take搞掂，但上面單單搞個頭，都要喺化妝間由下晝1點坐到夜晚7點，坐坐吓都瞌着咗，可能咁樣搞到條頸有啲痛，最慘係條頸鏈，吊墜個扣刮到心口花晒。」

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